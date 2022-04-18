Джо Коул: у Лукаку остаётся шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился мнением о будущем в составе «аристократов» 29-летнего бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который забил в 2022 году лишь пять мячей – два на клубном чемпионате мира и три в Кубке Англии.

«У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси», если он этого захочет. Смотря на Тимо Вернера видишь игрока, который не сдаётся, если он не может забить – он предлагает команде что-то другое. Лукаку же всегда хочет быть в центре внимания, но упускает свои возможности», — приводит слова Коула Goal.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.