«Интер» узнал цену за Скаммаку
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«Сассуоло» готов летом продать нападающего Джанлука Скамакку. Итальянский клуб планирует расстаться с 23-летним игроком за € 40-45 млн.
Как сообщает Calciomercato, основным претендентом на форварда является миланский «Интер». При этом «нерадзурри» хотели бы включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить цену.
В начале 2017 года Скамакка стал игроком «Сассуоло». 29 октября в матче против «Наполи» он дебютировал в Серии A. В нынешнем сезоне Скамакка забил 13 мячей и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Сассуоло».
8 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Литвы Скамакка дебютировал за сборную Италии.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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