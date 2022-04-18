Иньяки Уильямс не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет
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Нападающий «Атлетик» Бильбао Иньяки Уильямс сыграл 224 матча подряд за свой клуб в Ла Лиге, не пропустив ни одной игры за последние шесть лет, сообщает ESPN.
17 апреля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» принимал «Сельту». Гости одержали победу – 2:0. В составе «Атлетика» свой 224-й матч подряд сыграл испанец Иньяки Уильямс.
Уильямс выступает за «Атлетик» Бильбао с 1 июля 2015 года. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл все 32 матча, в которых забил семь голов и отдал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иньяки Уильямса в € 25 млн.
После 32 сыгранных туров «Атлетик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков.
Новость по теме«Сельта» обыграла «Атлетик» в матче 32-го тура Примеры
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