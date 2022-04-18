Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» ведёт переговоры с агентом нападающего «Милана»

«Манчестер Сити» ведёт переговоры с агентом нападающего «Милана»
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау и ведёт переговоры по возможному трансферу с агентом футболиста Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, итальянский клуб не готов расставаться со своим игроком и запросит за его переход не менее € 70 млн. «Милан» предложил Леау продление контракта до 2026 года с увеличением зарплаты до € 4,5 млн.

22-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Португальский футболист перешёл в команду из «Лилля». В нынешнем сезоне Леау в 36 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Соглашение Леау и «Милана» истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

Новость по теме
«Боруссия» опровергла сообщения о соглашении Холанда с «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022