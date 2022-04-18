«Манчестер Сити» ведёт переговоры с агентом нападающего «Милана»
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Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау и ведёт переговоры по возможному трансферу с агентом футболиста Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, итальянский клуб не готов расставаться со своим игроком и запросит за его переход не менее € 70 млн. «Милан» предложил Леау продление контракта до 2026 года с увеличением зарплаты до € 4,5 млн.
22-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Португальский футболист перешёл в команду из «Лилля». В нынешнем сезоне Леау в 36 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
Соглашение Леау и «Милана» истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
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