«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» запросил информацию о полузащитнике аргентинского «Ривер Плейт» Энцо Фернандесе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

21-летний Фернандес — воспитанник «Ривер Плейт». В девяти матчах чемпионата Аргентины нынешнего сезона на счету полузащитника три гола и три результативные передачи. Также Фернандес забил гол в двух встречах Кубка Либертадорес.



Соглашение между Фернандесом и аргентинским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 6,5 млн.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Сити» ведёт переговоры о возможном переходе в команду нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Итальянский клуб может запросить за футболиста не менее € 70 млн.