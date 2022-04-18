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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Ривер Плейт»
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«Манчестер Сити» запросил информацию о полузащитнике аргентинского «Ривер Плейт» Энцо Фернандесе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

21-летний Фернандес — воспитанник «Ривер Плейт». В девяти матчах чемпионата Аргентины нынешнего сезона на счету полузащитника три гола и три результативные передачи. Также Фернандес забил гол в двух встречах Кубка Либертадорес.

Соглашение между Фернандесом и аргентинским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 6,5 млн.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Сити» ведёт переговоры о возможном переходе в команду нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Итальянский клуб может запросить за футболиста не менее € 70 млн.

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