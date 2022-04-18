«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Ривер Плейт»
Поделиться
«Манчестер Сити» запросил информацию о полузащитнике аргентинского «Ривер Плейт» Энцо Фернандесе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
21-летний Фернандес — воспитанник «Ривер Плейт». В девяти матчах чемпионата Аргентины нынешнего сезона на счету полузащитника три гола и три результативные передачи. Также Фернандес забил гол в двух встречах Кубка Либертадорес.
Соглашение между Фернандесом и аргентинским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 6,5 млн.
Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Сити» ведёт переговоры о возможном переходе в команду нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Итальянский клуб может запросить за футболиста не менее € 70 млн.
Новость по теме«Манчестер Сити» ведёт переговоры с агентом нападающего «Милана»
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
10:26
-
10:13
-
10:13
-
09:56
-
09:27
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:57
-
08:44
-
08:30
-
08:18
-
08:02
-
08:00
-
07:40
-
07:35
-
07:16
-
06:43
-
06:27
-
05:59
-
05:46
-
05:02
-
04:44
-
03:24
-
03:07
-
02:38
-
01:56
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
01:22
-
01:15
-
00:43
-
00:34
-
00:34
Партнерский контент