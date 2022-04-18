РФС и РПЛ поздравили «Спартак» со 100-летием
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Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) поздравили московский «Спартак» с 100-й годовщиной со дня создания клуба.
«С днём рождения, «Спартак»! Московскому клубу – 100 лет! Поздравляем всех красно-белых с этим праздником», — написала пресс-служба РФС.
Пресс-служба РПЛ, в свою очередь, напомнила о главных завоеваниях красно-белых за 100-летнюю историю:
- 22 титула чемпионов страны (12 – СССР, 10 – Россия);
- 13 побед в Кубках страны (10 – СССР, 3 – Россия);
- 1 завоёванный Суперкубок;
- миллионы болельщиков в стране.
Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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