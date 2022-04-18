Терехов: в РПЛ дали игроку из чемпионата Бельгии € 2 млн. Русский почему-то не достоин

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал ситуацию с зарплатами в российском футболе.
«Вы ещё говорите, что русским много сыплют. Но иностранцам тоже сыплют. Какой процент русских сейчас получает достойные деньги? Только в топ-4 некоторые футболисты? Остальные по меркам РПЛ получают примерно одинаково.
У нас привозят никому не известных иностранцев и дают по € 2 млн, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде не играл. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин», — приводит слова Терехова Sports.ru
Вероятно, 31-летний Терехов имеет в виду защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, который летом 2021 года перешёл в московскую команду из бельгийского «Сент-Трюйдена».
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