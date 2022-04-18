Рианчо: я пробыл в «Спартаке» недолго, но понял, что это великий европейский клуб

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поздравил московский клуб со 100-летием.
«Поздравляю «Спартак» с днём рождения! Его история ставит клуб на видное место в футболе в России и Европе. Я надеюсь, что «Спартак» очень скоро снова сможет соревноваться в Европе и впишет новые страницы в свою историю. Хоть я пробыл в «Спартаке» недолго, понял, что это один из великих европейских клубов. Думаю, что в истории «Спартака» ещё многое предстоит написать, и надеюсь, что текущие события очень скоро закончатся, и мы снова увидим историческую игру «Спартака» в Европе. Поздравляю клуб со 100-летием!» — приводит слова Рианчо «Спорт-экспресс».
Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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