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Тен Хаг планирует забрать в «Манчестер Юнайтед» двух футболистов «Аякса»

Тен Хаг планирует забрать в «Манчестер Юнайтед» двух футболистов «Аякса»
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который летом может стать наставником «Манчестер Юнайтед», может забрать в английскую команду двух футболистов амстердамского клуба. Речь идёт о нападающем Антони и полузащитнике Райане Гравенберхе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

22-летний Антони выступает за амстердамский клуб с 2020 года, перейдя из бразильского «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне на счету футболиста сборной Бразилии 33 проведённых матча во всех турнирах, 12 забитых голов и 10 результативных передач.

19-летний Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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