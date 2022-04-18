Тен Хаг планирует забрать в «Манчестер Юнайтед» двух футболистов «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который летом может стать наставником «Манчестер Юнайтед», может забрать в английскую команду двух футболистов амстердамского клуба. Речь идёт о нападающем Антони и полузащитнике Райане Гравенберхе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

22-летний Антони выступает за амстердамский клуб с 2020 года, перейдя из бразильского «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне на счету футболиста сборной Бразилии 33 проведённых матча во всех турнирах, 12 забитых голов и 10 результативных передач.

19-летний Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.