Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Спартак» со 100-летием.

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.