«Спартак» опубликовал поздравление со 100-летием клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала поздравление со 100-летием клуба.

«С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет! Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России. И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!

Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое, и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Банк Арене». С юбилеем, «Спартак»! Пусть бог хранит тебя!» — написала пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.

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Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.