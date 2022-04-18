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«Ливерпуль» начал переговоры с Мане о продлении контракта

«Ливерпуль» начал переговоры с Мане о продлении контракта
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Английский «Ливерпуль» предложил новый контракт нападающему команды Садио Мане. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, английский клуб предлагает 30-летнему футболисту соглашение до лета 2025 года. Действующий контракт сенегальского форварда истекает в конце следующего сезона.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году за € 41,2 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Мане оценивается порталом Transfermarkt в € 80 млн.

Вместе с английской командой Садио Мане выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

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