«Манчестер Юнайтед» установил ценник за вратаря, которым интересуется «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» установил цену, за которую готов продать вратаря Дина Брэдли Хендерсона. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, английский клуб отпустит 25-летнего футболиста в другую команду за сумму в € 48 млн. Сообщалось. что в Хендерсоне заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за основную команду манкунианцев вратарь выходил на поле лишь в 29 матчах, в которых пропустил 25 голов и 13 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хендерсона одна игра в составе сборной Англии.

Соглашение между Хендерсоном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Ранее сообщалось, что вратаря в своих рядах хотел бы видеть «Ньюкасл». Рыночная стоимость Хендерсона оценивается порталом Transfermarkt в € 18 млн.