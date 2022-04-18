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«Манчестер Юнайтед» установил ценник за вратаря, которым интересуется «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» установил ценник за вратаря, которым интересуется «Тоттенхэм»
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«Манчестер Юнайтед» установил цену, за которую готов продать вратаря Дина Брэдли Хендерсона. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, английский клуб отпустит 25-летнего футболиста в другую команду за сумму в € 48 млн. Сообщалось. что в Хендерсоне заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за основную команду манкунианцев вратарь выходил на поле лишь в 29 матчах, в которых пропустил 25 голов и 13 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хендерсона одна игра в составе сборной Англии.

Соглашение между Хендерсоном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Ранее сообщалось, что вратаря в своих рядах хотел бы видеть «Ньюкасл». Рыночная стоимость Хендерсона оценивается порталом Transfermarkt в € 18 млн.

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