Ребров: страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провёл в клубе!

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, который ныне занимает должность координатора красно-белых, поздравил клуб со столетием. Напомним, вратарь перешёл в стан «Спартака» в 2011 году.
«Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провёл в клубе. И не просто клубе, а самом любимом и популярном миллионами болельщиков по всему миру. Так было, есть и будет!
Побеждай и процветай, родной «Спартак-Москва». С юбилеем!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Нападающий красно-белых Александр Соболев также поздравил «Спартак» со столетием, написав в своих соцсетях: «С юбилеем, любимый клуб».
Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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