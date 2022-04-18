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«Интер» отпустит Мартинеса в другую команду за € 80 млн

«Интер» отпустит Мартинеса в другую команду за € 80 млн
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«Интер» готов расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом, если за аргентинского футболиста предложат € 80 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы два лондонских клуба — «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сам Мартинес счастлив в миланском клубе и не будет требовать трансфера в другой клуб.

24-летний Лаутаро Мартинес в 29 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету гол в восьми встречах Лиги чемпионов.

Действующее соглашение Мартинеса с итальянским клубом подходит к концу летом 2026 года. Рыночная стоимость аргентинского форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

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