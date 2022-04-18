Карпукас — о дебюте за «Локо»: в Европе футболисты моего возраста уже играют в основе

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал свой дебют за железнодорожников в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Я узнал за день до матча, что выйду в стартовом составе. Об этом мне сказал тренер. Он дал мне хорошие напутствующие слова, которые были мне определённо нужны, подбодрил меня. В принципе я был готов, мне всё-таки уже 20 лет через 2 месяца. Если смотреть на Европу, то люди в этом возрасте уже играют. Я не хочу считать себя хуже кого-то. Конечно, переживал, за день до матча были переживания. Пока летели в самолёте, много думал о матче. Как буду играть, представлял моменты в игре. Конечно, хотел сказать большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Надеюсь, что я его оправдал.

Для меня это дебют не только за основу, но и в матче с болельщиками. В Академии, в дубле, в «Казанке» они, конечно, ходят, им большое спасибо. Но не в таком количестве, как здесь. Конечно, я их слышу, это очень важно. Особенно когда мы остались вдесятером, они подбадривали, гнали нас вперёд. Это давало нам больше сил, чтобы бежать вперёд», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».