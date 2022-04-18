Полузащитник донецкого «Шахтёра» перейдёт в «Фулхэм» за € 8 млн

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон с лета 2022 года будет выступать в составе английского «Фулхэма». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, трансфер 22-летнего футболиста обойдётся английскому клубу в € 8 млн. Также «Шахтёр» получит 15% от следующей продажи игрока. Соглашение Соломона с «Фулхэмом» будет подписано на пять лет.

Соломон выступает за «Шахтёр» с января 2019 года, куда перешёл из «Маккаби» из Петах-Тиквы за € 6 млн. Контракт полузащитника с донецким клубом был рассчитан до декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Соломон сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.