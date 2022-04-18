В честь 100-летия «Спартака» выпущена лимитированная почтовая марка

18 апреля в почтовое обращение России была выпущена специальная марка в честь 100-летия футбольного клуба «Спартак», информирует Rusmarka.

Стоимость одной марки составляет 25 рублей, а её тираж лимитирован – 288 тыс. марок.

Фото: rusmarka.ru

Помимо марки, были изданы «конверты первого дня», на которых изображён домашний стадион красно-белых, а также штемпеля специального гашения для Архангельска, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Орла, Омска, Пензы, Твери и Челябинска.

Фото: rusmarka.ru

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.