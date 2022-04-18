Гендиректор «Динамо» поздравил болельщиков с 99-летием клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров опубликовал заявление в день 99-летия клуба.
«День рождения нашего клуба мы отмечаем в разгар решающих матчей в чемпионате и Кубке России. Лучший подарок для любого болельщика — это победы на футбольном поле. И мы будем стремиться к тому, чтобы продолжить на этой праздничной неделе серию успешных матчей, которые позволят нам бороться за высокие места и титулы.
«Динамо» во все времена, а это уже почти вековая история, получало от своих поклонников горячую поддержку. Вера в команду всегда была и остаётся тверда. Поздравляя сегодня всех наших болельщиков с 99-летием, хочу от лица клуба ещё раз поблагодарить вас за преданность и заверить, что мы, со своей стороны, приложим максимум усилий для достижения главной цели — привести «Динамо» к лидерству в отечественном футболе на постоянной основе.
Несмотря на все сложности, уверен, что вместе мы достойно пройдём этот путь и не раз отметим большие динамовские победы. С праздником! Одна жизнь — одна команда!» — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба в телеграм-канале.
- 18 апреля 2022
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