Александр Самедов обратился к болельщикам «Спартака» в день 100-летия клуба

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов, являющийся воспитанником московского клуба, поздравил команду со 100-летием.

«Большой день, большой праздник великого клуба, великая история. Поздравляю всех спартаковцев! Болельщикам — верить. Скоро будет лучше, и времена изменятся. Не за горами новые победы и трофеи. Всё обязательно наладится», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу.

37-летний Самедов выступал в структуре красно-белых с 1996 по 2005 год, а также с 2017 по 2019 год.