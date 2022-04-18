Массимо Каррера — о 100-летии «Спартака»: желаю клубу вернуться к победам, как в 90-е годы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал красно-белым вернуться к большим победам. Напомним, сегодня московскому клубу исполнилось 100 лет.

«Кроме дня рождения, желаю «Спартаку» вернуться к победам, как в 90-е годы», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» со столетием поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.