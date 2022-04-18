Массимо Каррера — о 100-летии «Спартака»: желаю клубу вернуться к победам, как в 90-е годы
Поделиться
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал красно-белым вернуться к большим победам. Напомним, сегодня московскому клубу исполнилось 100 лет.
«Кроме дня рождения, желаю «Спартаку» вернуться к победам, как в 90-е годы», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Ранее «Спартак» со столетием поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Новость по темеВладимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
14:55
-
14:51
-
14:30
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:58
-
13:54
-
13:42
-
13:27
-
13:16
-
13:14
-
12:59
-
12:49
-
12:47
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
12:06
-
11:56
-
11:48
-
11:41
-
11:40
-
11:28
-
11:19
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:46
-
10:45
-
10:43
-
10:26
-
10:13
Партнерский контент