Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, информирует Manchester Evening News.

Согласно сведениям источника, португальский футболист стал участником ДТП на своём «Порше». В результате аварии никто не пострадал. Этот инцидент не помешает Фернандешу продолжить полноценную тренировочную деятельность в «Манчестер Юнайтед».

Фото: utdreport

Фото: utdreport

Напомним, Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.