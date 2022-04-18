Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, информирует Manchester Evening News.
Согласно сведениям источника, португальский футболист стал участником ДТП на своём «Порше». В результате аварии никто не пострадал. Этот инцидент не помешает Фернандешу продолжить полноценную тренировочную деятельность в «Манчестер Юнайтед».
Фото: utdreport
Фото: utdreport
Напомним, Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
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