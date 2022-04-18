Президент «Урала» отреагировал на возможное назначение Гончаренко в команду
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко может возглавить её со следующего сезона.
«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба из Екатеринбурга в телеграм-канале.
Последним место работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
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