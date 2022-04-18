Президент «Урала» отреагировал на возможное назначение Гончаренко в команду

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко может возглавить её со следующего сезона.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба из Екатеринбурга в телеграм-канале.

Последним место работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.