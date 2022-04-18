Трахтенберг: при моей жизни «Спартак» снова станет чемпионом

Известный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался по поводу возможного возвращения красно-белых в статус чемпиона России.

«Когда «Спартак» снова станет чемпионом? Уверен, это случится при моей жизни. Но одно из главных условий — возвращение болельщиков на трибуны. К сожалению, пока активная часть фанатов бойкотирует матчи «Спартака» из-за введения Fan ID. Надеюсь, в ближайшее время они вернутся на стадион и будут снова неистово поддерживать свою команду, гнать её вперед. Как было всегда — и в первой лиге, и в год последнего чемпионства», — приводит слова Трахтенберга «Спорт-экспресс».

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.