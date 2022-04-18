Обухов: кто причастен к моей дисквалификации — уже не узнаем. Врач «Торпедо» умер

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался по поводу своей дисквалификации.

«Что на самом деле было и кто причастен к моей дисквалификации? К сожалению, врач «Торпедо» пару недель назад умер. И мы уже ничего не узнаем. Мы играли с «Торпедо», в одном из моментов игры защитник соперника Артём Самсонов мне сказал, что доктор умер, у него остановилось сердце.

Собираюсь ли подавать апелляцию в CAS? А смысл обращаться туда, платить свои деньги, и немалые, чтобы выяснить — ради чего? Я для себя во всём разобрался, но не будем ворошить старое», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, в марте 2021 года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА. На момент сдачи допинг-пробы Обухов являлся игроком «Торпедо».