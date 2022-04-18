«Рейнджерс» определился с будущим Рэмси в команде

Шотландский «Рейнджерс» не собирается выкупать у итальянского «Ювентуса» права на полузащитника Аарона Рэмси. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Валлийский полузащитник получил в составе команды очередную травму, поэтому в «Рейнджерс» решили не выкупать его контракт у «Ювентуса».

31-летний Рэмси в 10 матчах за «Рейнджерс» забил два гола и отдал голевую передачу. Соглашение Рэмси с шотландским клубом истекает 31 мая 2022 года.

Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал в Англии за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника с итальянским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийского футболиста в € 5 млн.