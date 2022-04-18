Салихова — о матче с ЦСКА: по каким рекомендациям будет работать судья Иванов на этот раз?
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Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров московского клуба, отреагировала на судейские назначения на матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Напомним, главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв, а за VAR будет отвечать Сергей Иванов.
«В первую очередь хотелось бы узнать, по каким рекомендациям будет действовать Иванов на этот раз — по январским, февральским или апрельским? Пусть сразу скажут болельщикам и игрокам обеих команд», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Напомним, в следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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