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Юрген Клопп рассказал, о чём он разговаривает с Мохамедом Салахом

Юрген Клопп рассказал, о чём он разговаривает с Мохамедом Салахом
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Мохамеде Салахе.

«За время, проведённое вместе, у нас было много разговоров, но в данный конкретный момент в разговорах нет необходимости.

Мы обсуждаем обычные вещи. Например, что он должен делать в игре, и всё такое», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний египтянин выступает за мерсисайдцев с июля 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах сыграл в 29 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Салаха выразила испанская «Барселона».

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