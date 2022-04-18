Кобелев: в 99-летие «Динамо» хочется пожелать побед и кубков — болельщики заждались

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поздравил московскую команду с 99-летием.

«99 лет — это не круглая дата. Хочется пожелать побед и кубков, потому что наши динамовские болельщики заждались, особенно в футболе. Что может быть большей радостью для болельщиков, нежели победы в турнирах?



Что касается перспективы выиграть РПЛ в 100-летний юбилей, то уже в этом году практически до конца «Динамо» составляет конкуренцию «Зениту». Конечно, хочется, чтобы следующий год был таким же успешным. Однако сейчас всё шатко. Непонятно, что будет перед сезоном: кто и с каким составом войдёт в сезон. Но ещё раз повторяю: на сегодняшний день «Динамо» составляет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. Хотелось бы, чтобы ежегодно «Динамо» ниже определённого уровня не опускалось», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.