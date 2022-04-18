Газзаев — о «Спартаке»: очередной эксперимент с тренером не удался

Известный тренер Валерий Газзаев считает результаты и игру московского «Спартака» неудовлетворительными.
«Спартак» — один из ярчайших клубов в истории советского и российского футбола. Безусловно, к 100-летию клуба нужно с другими результатами подходить. Выступления Заремы? За всё должен отвечать главный тренер, который должен давать результат.
Игра с «Рубином» абсолютно не понравилась. Стоит брать во внимание не только место в турнирной таблице, а и игру образца «навал-навес». Это не «Спартак» и не спартаковская игра. Очередной эксперимент с тренером не удался. В таких клубах должны работать тренеры, у которых за плечами серьёзные результаты», – сказал Валерий Газзаев в эфире телеканала «Матч».
Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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