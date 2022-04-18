Силкин: больше обсуждают «Спартак»? Мне по барабану. 99 лет «Динамо» — очень большая дата

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о 99-й годовщине со дня создания московского клуба.

«Для меня «Динамо» — это всё. Когда футбол зарождался, «Динамо» было одним из лучших клубов. Это очень большая дата. Я пацаном пришёл и прошёл все ступени: даже дубль и основной состав. Почему пришёл в «Динамо? Многие московские команды приглашали, но когда я увидел тот уровень материально-технической базы бело-голубых, понял, что это мой клуб. Это родной дом! Никогда не думал, что может быть что-то другое.



Больше обсуждают и поздравляют «Спартак»? Мне по барабану. Для меня в апреле следующего года будет праздник! Желаю команде процветания и возвращения на тот уровень, с которого начинал! Жду ли подарок от клуба? Конечно, хочется занять первое место, но это чемпионство должно быть заслуженным. Не в последнем туре, а за пять матчей до конца!» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.