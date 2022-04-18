Евгений Ловчев объяснил, почему возник спор о дате празднования 100-летия «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался на тему празднования 100-летия клуба.

«Когда вы говорите: «Сегодня отмечается 100-летие «Спартака», надо уточнять, что футбольного клуба «Спартак». Это они так считают. Потому что спортивное общество «Спартак», с которого «Спартак» вообще начался, которое Николай Петрович Старостин организовал, возник 19 апреля 1935 года. Однако это не фейковые празднования.



Расскажу, от чего они пошли. Я — человек, который воспитан Николаем Петровичем Старостиным, Симоняном. Кстати, 16-го числа Симонян собирал ветеранов «Спартака». Мы все знаем, как было организовано общество «Спартак», потому что Симонян нам об этом рассказывал. До общества «Спартак» не было футбольной команды «Спартак»: был «Краснопресненск», «Пищевик». Также дочь Старостина сказала дословно: «Детищем моего отца было общество «Спартак», которое он создал 19 апреля 1935 года. Я, кстати, являюсь председателем международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина.



Теперь о том, почему идёт разночтение. Когда разделился Советский Союз, «Спартаки» же были ещё на Украине, в Азербайджане — везде. Тогда было создано международное физкультурно-спортивное общество «Спартак». В это время появилось понятие товарный знак. Товарный знак «Спартака» — ромб с буквой «С» без футбольного мяча. Футбольный «Спартак» возглавлял Шляпин. Они быстро зарегистрировали товарный знак. Николай Петрович передал этот товарный знак обществу «Спартак», тот исконный товарный знак без футбольного мяча. Передал Николаю Николаевичу Озерову, который возглавлял «Спартак». Николай Николаевич начал требовать с ФК «Спартаку» Червиченко уплаты денег за этот ромб. Тогда, чтобы не платить, они организовали другой товарный знак: вставили футбольный мяч, чтобы не платить. Все разговоры о том, что братья Старостины увидели книгу Джованьоли «Спартак», не соответствуют действительности. Николай Петрович рассказывал мне и всем спартаковцам, что долго перебирались названия, в частности, «Спарта». Никита Павлович Симонян говорил, что это было название от какого-то немецкого названия «Спартак», но только в 1935 году. Поэтому так и сделали. Ну, пусть думают, что 100-летие», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.