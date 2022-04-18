Ральф Рангник оценил работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил работу своего коллеги, наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Он один из лучших, если не лучший тренер мира. Не только сейчас, но и за последние несколько лет. Прежде чем он перешёл в дортмундскую «Боруссию» или начал свою тренерскую карьеру в «Майнце», он развивал другие стороны этих клубов, в этом и заключается современный менеджмент.



Произошедшее в «Ливерпуле» при нём не случайность. Они подписали нужных игроков и избавились от тех, от кого нужно было. Поэтому сейчас они в таком положении», – приводит слова Рангника BBC.

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».