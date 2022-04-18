Ральф Рангник рассказал о травмах игроков в «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, какие игроки не смогут помочь команде в ближайшем матче АПЛ, в котором «красные дьяволы» встретятся с «Ливерпулем».

«Рафаэль Варан не тренировался с командой, он работал на тренировке с одним из наших тренеров по реабилитации. Что касается травм остальных игроков, у нас та же ситуация, что и в последних двух играх», – приводит слова Рангника BBC.

Ранее стало известно, что полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, его работе с командой этот инцидент не помешал.

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.