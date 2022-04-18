Рангник прокомментировал ситуацию с Бруну Фернандешем, попавшим в аварию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с полузащитником манкунианцев Бруну Фернандешем, попавшим в автомобильную аварию.
«Да, он тренируется с командой, очевидно, авария произошла по дороге в Каррингтон, но, насколько мне известно, никто не пострадал. Он тренировался с командой сегодня, он был в порядке и будет готов к завтрашнему матчу», – приводит слова Рангника BBC.
Ранее Ральф Рангник высказался о травмированных игроках «красных дьяволов», которые не помогут команде в перенесённом матче 30-го тура с «Ливерпулем».
Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». После 32 туров АПЛ подопечные Ральфа Рангника набрали 54 очка и занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.
- 18 апреля 2022
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