Олег Матыцин поздравил московский «Спартак» со 100-летием

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил со 100-летием московский «Спартак».

«От имени Министерства спорта Российской Федерации поздравляю московский футбольный клуб «Спартак» со столетним юбилеем!

Не у многих российских команд есть такая долгая и богатая на события история, за годы своего существования «Спартак» стал не только одной из ведущих отечественных футбольных команд, но и уникальным движением в мире спорта, выделяясь своей знаменитой красно-белой атрибутикой.

«Спартак» заслуженно завоевал любовь миллионов болельщиков не только в России, но и за её пределами. Клуб неоднократно добивался высоких результатов на российской и международной арене, бил рекорды и радовал своей игрой любителей спорта и футбола.

От всей души желаю «Спартаку» спортивного долголетия и новых побед!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.