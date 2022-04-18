Олег Матыцин поздравил московский «Спартак» со 100-летием

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил со 100-летием московский «Спартак».
«От имени Министерства спорта Российской Федерации поздравляю московский футбольный клуб «Спартак» со столетним юбилеем!
Не у многих российских команд есть такая долгая и богатая на события история, за годы своего существования «Спартак» стал не только одной из ведущих отечественных футбольных команд, но и уникальным движением в мире спорта, выделяясь своей знаменитой красно-белой атрибутикой.
«Спартак» заслуженно завоевал любовь миллионов болельщиков не только в России, но и за её пределами. Клуб неоднократно добивался высоких результатов на российской и международной арене, бил рекорды и радовал своей игрой любителей спорта и футбола.
От всей души желаю «Спартаку» спортивного долголетия и новых побед!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.
- 18 апреля 2022
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:27
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:16
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:26
-
16:06