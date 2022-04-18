Французский журналист рассказал, почему Изидор не смог проявить себя в «Монако»

Французский журналист Аурилиен Македо высказал мнение о том, почему у форварда «Локомотива» Вильсона Изидора не получилось заиграть в «Монако».
«В «Монако» он пришёл одновременно с Софьяном Диопом, но впереди у него было слишком много конкурентов – Фалькао, Карлос Винисиус, Йоветич, Слимани, Бен-Йеддер, Фолланд и Боадю. Поскольку даже количественно это очень много игроков, а позиция центрфорварда никогда не была большой проблемой для команды, у Изидора не было шанса проявить себя», — сказал журналист издания Footmercato Аурелиен Македо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив» (2:2) Вильсон Изидор оформил дубль. Он повторил рекорд форварда ЦСКА Юсуфа Языджи, забив в 6 первых матчах РПЛ подряд.
- 18 апреля 2022
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