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Юрий Гаврилов назвал мусором предстоящий матч ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

Юрий Гаврилов назвал мусором предстоящий матч ЦСКА — «Спартак» в Кубке России
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«ЦСКА — «Спартак»? Как и матч чемпионата «Спартак» — «Рубин» — это мусор! Я не думаю, что там будет что-то интересное. Ни у одной, ни у другой команды нет особой стабильности. Смотреть неинтересно! Дело даже не в счёте — действия игроков говорят об этом. Люди делают не то, что надо, поэтому и футбол у нас и отличается.

Параллельно со «Спартаком» играл «Ювентус» — вот это интересно смотреть! Присутствует футбольная мысль и техническое оснащение. В дерби же будет серая игра и тягомотина! Будут бегать, пыхтеть! Шансы — 50 на 50. Если будет выбор, то буду смотреть чемпионат Германии или Италии!» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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