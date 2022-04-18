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Французский журналист оценил результативность Изидора в «Локомотиве»

Французский журналист оценил результативность Изидора в «Локомотиве»
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Французский журналист Аурилиен Македо оценил результативность форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Его путь напоминает мне карьеру Жан-Филиппа Матета, который сейчас играет в «Кристал Пэлас». Парня купил «Лион» и также отдавал в аренду в низшие дивизионы, там он проявлял себя, но так и не смог закрепиться в основной команде. И уехал за границу, где неплохо себя реализует. Если Изидор добьётся подобного, для него это будет не так уж и плохо. Я не знаю, думает ли он сейчас о возвращении во Францию. Полагаю, он должен быть доволен тем, что с ним сейчас происходит. Но если санкции сохранятся, ему будет сложно остаться на долгое время. Его результативность может привлечь некоторые французские клубы, однако пока рано думать о трансфере», — сказал журналист издания Footmercato Аурелиен Македо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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