Обзор 25-го тура РПЛ: смотрите в видео лучшие моменты всех матчей

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги состоялось 8 матчей. Всего было забито 19 голов. Самые результативные встречи прошли в Санкт-Петербурге: «Зенит» обыграл «Урал» — 3:1. В Сочи одноимённый клуб сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2. Именно в Сочи было показано две красные карточки. Всего за тур арбитры выдали 34 предупреждения.

По итогам тура таблица не претерпела принципиальных изменений. «Зенит» идёт первым с 55 очками, следом «Динамо» — 52 очка. В середине таблицы поменялись местами «Ростов» и «Спартак», теперь москвичи идут на 10-й позиции. «Урал» свалился в зону вылета, хотя в группе аутсайдеров всё очень плотно. Пока что таблицу замыкает «Арсенал», и у туляков столько же очков, сколько у «Урала».

Полный обзор тура можно посмотреть здесь: