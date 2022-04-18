Юри Алберто рассказал, сомневался ли перед переездом в Санкт-Петербург

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о мыслях перед принятием решения о переходе в санкт-петербургский клуб.



«У меня практически не было сомнений. Единственное, наверное, в чём я чуть-чуть сомневался – это климат, потому что я никогда не уезжал за пределы Бразилии. Ну а по всему остальному у меня никогда не было никаких сомнений: ни по чемпионату, ни по клубу, ни по инфраструктуре. Плюс мне многое рассказали бразильцы, которые здесь играют.



Знал ли я что-то про Санкт-Петербург? Всё, что я знал о Санкт-Петербурге до переезда в «Зенит» — это «Газпром-Арена», потому что я внимательно следил за чемпионатом мира 2018 года и, конечно, Санкт-Петербург с его стадионом был одним из главных действующих лиц. Картинка по телевизору казалась потрясающей, но вживую он выглядит ещё лучше, как и сам город с его прекрасной архитектурой. Я очень рад, что играю за петербургский клуб», — сказал Алберто в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».