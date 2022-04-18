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Алберто: Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением

Алберто: Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением
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Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился мнением о том, чем отличаются менталитеты русских и бразильцев.

«Мне кажется, русские ребята чуть более серьёзные, меньше шутят и постоянно подкалывают друг друга, как это делают в Бразилии. Но и в «Зените» есть шутники, вот, например, Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением. Периодически он называет меня по имени и дальше шутит, наверное, ведь я до конца не понимаю русский и что он там говорит», — сказал Алберто в эфире YouTube-канала «МЯЧ Production».

Юри Алберто был признан лучшим футболистом 25-го тура РПЛ по версии WhoScored. В матче с «Уралом» он забил гол и отдал результативную передачу. Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:1.

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