Рангник высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в последних турах АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре своих подопечных в последних турах английской Премьер-лиги.
«Как я сказал после игры с «Норвичем», нам нужно играть более компактно, найти лучший баланс между тем, что мы можем делать, владея мячом, нам нужно играть более агрессивно, больше двигаться вперёд с мячом, но убедившись при этом, что все игроки соперника находятся за мячом, это то, что нам нужно показать против одной из лучших команд в создании опасных моментов.
В штрафной площади нам нужно быть максимально эффективными в обороне, но при этом сохранять построение и подход к игре, при которых мы сами можем быть опасны», – приводит слова Рангника BBC.
После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 54 очка.
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