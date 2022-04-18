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Ральф Рангник высказался о предстоящей игре с «Ливерпулем»

Ральф Рангник высказался о предстоящей игре с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящей игры перенесённого 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Всё зависит от нас, мы обязательно постараемся набрать три очка в завтрашнем мачте на «Энфилде», всё дело в нашей ситуации, несмотря на последние результаты мы всё ещё в гонке за четвёртое место, но, чтобы бороться за него, нам нужно побеждать почти в каждой игре.

Мы можем быть аутсайдерами для большинства людей, но, если мы сыграем на высоком уровне, у нас будет шанс победить», – приводит слова Рангника BBC.

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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