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«Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни вылетел из Чемпионшипа

«Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни вылетел из Чемпионшипа
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Сегодня состоялся матч 43-го тура Чемпионшипа, в котором «Куинз Парк Рейнджерс» принимал «Дерби Каунти». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Таким образом команда, которой руководит экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии. От 21-го места, которое даёт право играть в Чемпионшипе в следующем сезоне, её отделяет 10 очков. Последний раз «Дерби Каунти» выступал в третьем по силе дивизионе Англии в 1986 году, сообщает Sky Sports.

Напомним, «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось. За нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.

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