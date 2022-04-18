«Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни вылетел из Чемпионшипа

Сегодня состоялся матч 43-го тура Чемпионшипа, в котором «Куинз Парк Рейнджерс» принимал «Дерби Каунти». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Таким образом команда, которой руководит экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе Англии. От 21-го места, которое даёт право играть в Чемпионшипе в следующем сезоне, её отделяет 10 очков. Последний раз «Дерби Каунти» выступал в третьем по силе дивизионе Англии в 1986 году, сообщает Sky Sports.
Напомним, «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы. По ходу текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им это сделать так и не удалось. За нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.
- 18 апреля 2022
-
21:05
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:21
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:27
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02