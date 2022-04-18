Александр Ляказетт высказался о возможном возвращении в «Лион»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт сообщил, что ведёт переговоры с разными клубами.



«Я веду переговоры со многими клубами, я открыт для предложений. Хочу играть в европейский футбол. Я никогда не терял контакта с «Лионом» с тех пор, как ушёл. Стараюсь навещать команду один или два раза в год. В «Лионе» знают, что я готов к переговорам. Посмотрим, что будет», — приводит слова Ляказетта Canal+.



Напомним, в конце текущего сезона Ляказетт станет свободным агентом. Контракт французского футболиста истекает предстоящим летом, и стороны не договорились о его продлении. Ранее сообщалось, что в услугах Ляказетта заинтересованы «Барселона» и «Лион».



Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года.