Ярмоленко: сложно представить нашу подготовку к ЧМ. Это будет игра всей жизни для каждого

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022.
«Как будет проходить наша подготовка к ЧМ – представить пока сложно. Даже если у нас будет неделя, мы должны доставать все наши резервы и играть за наш народ. Как профессионал я тебе скажу, что это нереально. Для каждого это будет игра всей жизни, но нам не нужны подачки. Мы здоровые мужики и должны доказывать всё на поле.
Я не хочу заканчивать пока со сборной. У меня есть силы, пока я приношу пользу – я готов играть. Если пойму, что уже уступаю молодым, тренер мне про это скажет – уйду с высоко поднятой головой», – сказал Ярмоленко в интервью блогеру Евгению Савину
Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.
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