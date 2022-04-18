«В «Динамо» меня научили играть в футбол». Гаврилов поздравил клуб с 99-летием
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Бывший полузащитник «Динамо» Юрий Гаврилов поздравил московский клуб с 99-летием.
«Не так важно, сколько исполняется «Динамо»: 99 лет или 100! В «Динамо» меня научили играть в футбол, а в «Спартаке» все мои качества раскрылись в полной мере. Болельщики пусть сами решают, кто я: динамовец или спартаковец. Я шесть лет провёл в «Динамо», а девять — в «Спартаке».
Хочу ли чемпионство «Динамо» в этом году? Они давно не были первыми. Это было бы очень хорошо! Тем более произошли изменения — в том числе омоложение состава. Ребята стараются! Это видно», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Динамо» в 25 матчах набрало 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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