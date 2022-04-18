Тебас отреагировал на появление аудиозаписей переговоров Пике и Рубиалеса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал опубликованные аудиозаписи, гласящие о том, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), в лице её главы Луиса Рубиалеса, согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны» Жерару Пике, выплату € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.



«Я не слышал аудиозаписей. Это проблема, которую я не собираюсь комментировать, пока все вовлечённые стороны не скажут своего слова. Они должны будут сказать, правдивы ли аудиозаписи или нет, правда ли то, что там сказано.

Правильное ли было принято решение проводить Суперкубок за пределами Испании? Да, на мой взгляд, это правильно, мы пытались это сделать, но нам не позволили. Я не против этого как идеи, но вся интрига заключается в том, кому сколько платят… Есть несколько вещей, с которыми я не согласен. Например, распределение денег между клубами, не являющимися «Реалом» или «Барселоной», но я подожду и прослушаю аудиозапись, прежде чем высказать своё мнение», — приводит слова Тебаса Marca.