Алексей Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Вероной»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Вероны» на матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт эту встречу на скамейке запасных.



«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.



«Верона»: Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Тамез, Илич, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне.

Матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Верона» состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Начало встречи — в 22:00 мск. «Аталанта» в 31 матче набрала 51 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (45) — на 10-м месте.